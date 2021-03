Indianapolis hosting vaccination registration hotline event in Spanish

Spanish-speaking residents can call the hotline from 8 a.m. to 8 p.m. on March 27 at (317) 221-2100 or (317) 327-2100.

INDIANAPOLIS — A vaccination hotline for Spanish-speaking residents will take place in Indianapolis on March 27. The event is meant to improve vaccination rates among Indianapolis’ Hispanic communities.

Spanish-speaking residents can call the hotline from 8 a.m. to 8 p.m. on March 27 at (317) 221-2100 or (317) 327-2100. Fully bilingual volunteers will help set up appointment free of charge. Medical professionals from the Health Department will also be on hand to address any questions or concerns regarding vaccine information.

“Only 2.8 percent of our Latinx neighbors have received the vaccine, so it is critical that we take steps to break down barriers for these members of our community,” said Mayor Hogsett. “This event will provide a convenient method for Spanish-speaking residents to schedule the vaccine.”

The State of Indiana expanded COVID-19 vaccine eligibility to include Hoosiers ages 45 and up, educators, health care workers, long-term care residents, first responders and others. Those who are eligible can sign up to receive the vaccine at ourshot.in.gov or by calling 2-1-1. Detailed instructions on how to sign up online can be found at indy.gov/covid.

Ciudad y el Departamento de Salud en colaboración con organizaciones comunitarias organizan evento de registro de vacunación en español

Hoy, la Ciudad de Indianápolis y el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion (“MCPHD” por sus siglas en inglés), en colaboración con organizaciones comunitarias anunciaron una línea directa de registro de vacunación para los residentes de habla hispana y así ayudar a mejorar los niveles de vacunación en la comunidad Latina de Indianápolis.

El centro de llamadas será disponible completamente en español, el 27 de marzo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Los residentes pueden llamar al (317) 221-2100 o (317) 327-2100 para comunicarse con un voluntario completamente bilingüe que programará su cita para la vacuna. Este servicio es completamente libre de costo y profesionales del Departamento de Salud estarán disponible para contestar cualquier pregunta relacionadas a la vacuna.

“El hecho de que solamente el 2.8% de nuestros vecinos Latinos han recibido la vacuna, es sumamente importante que tomemos medidas para romper las barreras para los miembros de nuestra comunidad,” dijo el Alcalde Hogsett. “Este evento proveerá una manera conveniente para que nuestra comunidad Latina pueda registrarse para la vacuna.”

“Vacunarse con cualquiera de las tres vacunas aprobadas reducirá en gran medida su riesgo de enfermedad debido al virus del COVID-19, le exhorto a todos en nuestra comunidad a registrarse para recibir la vacuna tan pronto como sea elegible," dijo la Dra. Caine. “Estamos en la recta final, pero aún no hemos llegado al final. Cuando se encuentre en público, independientemente si ha recibido la vacuna o no, todos debemos seguir usando mascarillas, lavarnos las manos y practicar el distanciamiento social. Si todos seguimos haciendo nuestra parte, Indianápolis seguirá volviendo a la normalidad.”

Esta línea directa es parte de un esfuerzo más amplio orientado a la comunidad para aumentar las tasas de vacunación en los vecindarios de Indianápolis, donde la duda sobre la vacuna es más frecuente. Residentes y organizaciones de Indianápolis pueden ser parte de la solución y convertirse en un Portavoz Comunitario de la Vacunación visitando indy.gov/covidesp.

El Departamento de Salud les recuerda a todos los residentes de Indianápolis que las tres vacunas del COVID-19 aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA por sus siglas en inglés) se sometieron a pruebas rigurosas y demostraron no solo ser seguras, sino también altamente efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes relacionadas por el COVID-19. Los profesionales de la salud recomiendan a los residentes que obtengan la primera vacuna que se les sea disponible. Aquellos con preguntas acerca de las vacunas se les anima a hablar con su médico a que visiten la página de información de la vacuna del MCPHD.